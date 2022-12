Solusi Tanggung Subsidi Energi

Editorial Tempo.co

---

Dalam urusan subsidi energi, pemerintah sudah menyerupai kancil. Banyak betul akalnya dalam membuat kebijakan. Hanya saja, tidak seperti kancil yang cerdik, langkah pemerintah serba tanggung dan tidak jelas arahnya.

Lihat saja program terbaru soal bagi-bagi penanak nasi listrik untuk masyarakat miskin. Pemerintah berencana membagikan 680 ribu unit penanak nasi listrik atau rice cooker tahun depan. Program ini diklaim mendukung pemanfaatan energi bersih, meningkatkan konsumsi listrik per kapita, hingga menghemat ongkos memasak bagi masyarakat.

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menggagas program ini, menanak nasi dengan rice cooker lebih hemat ketimbang menggunakan kompor liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram. Dalam paparannya, program rice cooker gratis ini disebut bisa mengurangi volume pemakaian LPG 3 kg hingga 19.600 ton atau menghemat subsidi energi Rp 52,2 miliar.

Untuk lebih meyakinkan publik, kementerian yang dipimpin Arifin Tasrif ini bahkan sampai membuat hitungannya. Menanak nasi dengan kompor gas disebutkan membutuhkan konsumsi energi sebanyak 2,4 kilogram per bulan. Total biayanya Rp 16.800. Sedangkan biaya menanak nasi dengan rice cooker hanya Rp 10.396 per bulan. Konsumsi energinya 5,25 kilowatt-jam (kWh). Walhasil, ada penghematan sebesar Rp 6.404 per bulan.

Niat pemerintah ini sesungguhnya baik. Subsidi LPG 3 kg terus melonjak tanpa terbendung—tahun ini dianggarkan mencapai Rp134 triliun. Hampir semua rumah tangga, sekitar 80 persen, menggunakan LPG 3 kg. Padahal, gas subsidi tersebut seharusnya hanya untuk rumah tangga tidak mampu.

Rencana mengalihkan sumber energi untuk dapur rumah tangga miskin dari gas ke listrik sudah tepat. Dibandingkan subsidi LPG 3 kg yang tidak terkendali, subsidi listrik bisa tepat sasaran karena langsung diberikan kepada keluarga miskin yang berhak dalam bentuk tarif khusus untuk pelanggan Perusahaan Listrik Negara 450 VA dan 900 VA.

Tapi untuk itu, pemerintah semestinya membuat program yang masuk akal untuk mendorong rumah tangga penerima subsidi beralih menggunakan listrik untuk memasak. Sambil, di sisi lain, subsidi LPG 3 kg dihentikan.

Sebenarnya pemerintah sudah punya program yang bagus yakni konversi kompor gas ke kompor induksi bagi keluarga pengguna listrik 450 VA yang diluncurkan pemerintah beberapa waktu lalu. Untuk program tersebut, melalui Perusahaan Listrik Negara pemerintah membagikan kompor induksi dan alat masak secara gratis dan menaikkan daya listrik keluarga penerima subsidi tanpa biaya. Sembari itu, subsidi LGP 3 kg akan dikurangi secara bertahap. Uji coba di beberapa kota berhasil baik. Mayoritas rumah tangga miskin yang menjadi target dengan senang hati beralih karena pengeluaran bulanan mereka untuk energi menjadi lebih murah. Anehnya, pemerintah menghentikan program bagus tersebut dan sekarang malah mencanangkan program bagi-bagi penanak nasi elektrik yang tidak jelas arahnya.

Pemerintah berencana membagi dua jenis rice cooker yakni yang berdaya listrik 200 watt dan 300 watt. Rencana ini membuat dahi berkernyit. Sebab, pelanggan listrik 450 VA yang masuk kategori masyarakat miskin tentu harus menambah daya listriknya agar tidak jeglek saban kali dipakai untuk menanak nasi. Artinya, masyarakat kecil lagi yang dibebani dan dibikin repot.

Hal lain, program ini membutuhkan dana Rp 340 miliar. Sementara, menurut hitungan pemerintah, subsidi LPG 3 kg yang dapat dihemat hanya Rp 52,2 miliar. Alih-alih mengurangi subsidi, bagi-bagi rice cooker pada akhirnya akan kian membebani keuangan negara dan rasanya lebih menguntungkan produsen alat penanak nasi elektrik.