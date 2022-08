Konservasi Orangutan di Sumatera: Antara Tantangan dan Peluang

Status konservasi dua spesies kera besar endemik pulau Sumatera: orangutan Sumatera (Pongo abelii) dan orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis), masuk dalam kategori Sangat Terancam Punah (Critically Endangered) menurut Daftar Merah (Redlist) IUCN. Penetapan status tersebut berdasarkan pada fakta penurunan populasi (kelimpahan dan sebaran) di masa lalu, di masa kini dan diprediksi akan berkurang sebesar 80% di masa mendatang (Nowak et al. 2017; Singleton et al. 2017). Saat ini diperkirakan kurang dari 14.000 individu orangutan Sumatera dan tidak lebih dari 800 individu orangutan Tapanuli tersebar di habitat alaminya (Wich et al. 2016).

Merujuk pada Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) tahun 2016, saat ini populasi orangutan Sumatera (P. abelii) dan Orangutan Tapanuli (P. tapanuliensis) tersebar di sedikitnya 10 kantong habitat di seluruh Sumatera. Habitat utama bagi populasi orangutan Sumatera antara lain adalah Kawasan Ekosistem Leuser bagian timur, dan bagian barat, Rawa Tripa, Trumon-Singkil, Batu Ardan, Suaka Margasatwa Siranggas, Sikulaping, Cagar Alam Jantho, dan Bukit Tigapuluh. Sementara itu Orangutan Tapanuli diketahui hanya tersebar di Batang Toru Barat (Cagar Alam Sibual-buali dan Suaka Alam Lubuk Raya) dan Batang Toru Timur (Cagar Alam Sipirok). Meta populasi ini menghadapi ancaman terutama dari kehilangan dan berkurangnya habitat, serta konflik dengan manusia (Gaveau et al. 2009; Nijman 2009, 2017; Wich et al. 2011, 2012, 2016, 2019).

Tantangan Konservasi

Masih kurangnya data yang akurat dan terbarukan sebagai salah satu elemen mendasar dalam pengambilan kebijakan dan penentuan strategi pengelolaan populasi/habitat orangutan yang efektif, menajdi tantangan pertama yang dihadapi dalam upaya kosnervasi orangutan di Sumatera. Hal ini karena ketersediaan data dasar (populasi dan habitat) mutlak diperlukan dalam menganalisis, mengevaluasi dan menyusun langkah konservasi yang tepat dengan mendeterminsai sejauh mana populasi-populasi yang ada (existing) memenuhi kriteria Minimum Viable Population atau ukuran populasi minimum untuk keberlangsungan di masa mendatang (probabilitas MVP 99% dengan keragaman genetik 90% selama 100 tahun; Reed et al. 2003; Brook et al. 2006; Wich et al. .2009). Hal tersebut akan membantu mengidentifikasi tren populasi dan sebarannya. Misalnya, membantu menjawab pertanyaan apakah telah terjadi penurunan atau pertambahan populasi dan di habitat mana saja perubahan tersebut terjadi. Di samping itu juga dapat membantu menjawab apa saja faktor-faktor penyebab kecenderungan atau perubahan-perubahan tersebut.

Tantangan lain yang dihadapi dalam upaya pelestarian orangutan di Sumatera terutama orangutan Tapanuli, adalah adanya populasi-populasi yang terisolasi di habitat-habitat dengan daya dukung yang terbatas. Misalnya, kantong populasi orangutan Tapanuli di bagian barat ekosistem Batang Toru (yang mewakili 73% dari seluruh populasi orangutan Tapanuli) dengan blok timur Ekosistem Batang Toru (Cagar Alam Dolok Sipirok yang mewakili 21% dari populasi), dan kantong populasi di Dolok Sibual-buali dan Sitandiang yang mewakili 6% populasi. Masing-masing populasi ini teriosalasi karena habitatnya tidak saling terhubung (Wich et al. 2016) (Lih. Gambar)

Peta Orang Utan Ahmad Jabbar

Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan tanpa intervensi konservasi, maka potensi kepunahan lokal akan meningkat. Hal ini disebabkan adanya risiko penurunan viabilitas populasi misalnya akibat terjadinya tekanan perwakinan sedarah (inbreeding). Faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap peningkatan risiko kepuanhan lokal ini adalah penurunan populasi akibatnya tingginya angka konflik yang tidak tertanggulangi.

Peluang

Sejauh ini, berbagai inisiatif konservasi orangutan di Sumatera memanfaatkan data populasi dan habitat yang terkonsolidasi di dalam PHVA tahun 2016, dimana diketahui masih terdapat beberapa kesenjangan data pada dokumen tersebut. Hasil kajian awal yang dilakukan sebuah organisasi yang bergiat pada konservasi orangutan di Sumatera, diketahui bahwa di beberapa wilayah di Sumatera Utara mengindikasikan adanya kemungkinan keberadaan orangutan di luar 10 kantong populasi yang telah diidentifikasi. Beberapa lokasi tersebut antara lain adalah Blok hutan Sipagindar di Kabupaten Pakpak Bharat untuk orangutan Sumatera, dan Rawa Pesisir Lumut dan Sorkam di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk orangutan Tapanuli. Selain itu, berdasarkan informasi kondisi habitat, ada kemungkinan bahwa orangutan Tapanuli juga dapat ditemukan di blok hutan Dolok Saut di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Timur Sipirok di Kabupaten Tapanuli Selatan. Indikasi awal keberadaan populasi-populasi orangutan di luar peta distribusi terakhir (berdasarkan PHVA 2016), membuka peluang untuk dilakukan pemutakhiran/pembaruan data melalui kajian yang lebih komprehensif dan akurat.

Sejalan dengan kemungkinan pembaruan data populasi orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli di luar area sebaran yang terakhir diketahui, upaya lain yang mungkin dilakukan adalah mengidentifikasi habitat-habitat potensial sebagai lokasi translokasi orangutan yang terdampak konflik dengan manusia. Hal ini merujuk pada fakta bahwa translokasi masih menjadi salah satu solusi dalam penanggulangan atau mitigasi konflik manusia dan orangutan. Fakta lain yang terungkap melalui survei yang dilakukan di Kawasan Ekosistem Batang Toru melibatkan lebih dari 700 responden, menunjukkan bahwa wilayah ini masih rawan terhadap konflik manusia dan orangutan. Konflik tertinggi tercatat di Kabupaten Tapanuli Selatan (57%), diikuti oleh Kabupaten Tapanuli Utara (38%) dan Kabupaten Tapanuli Tengah (5%). Situasi ini sejalan dengan kondisi populasi yang terisolasi. Oleh karena itu upaya konservasi berikutnya yang mungkin dilakukan adalah dengan mendorong kebijakan pengelolaan koridor ekologis untuk memastikan konektifitas habitat antara populasi-populasi yang tersiolasi.

Pada akhirnya, data dasar yang terbarukan sangat berguna untuk mengetahui sejauh mana dinamika populasi yang terjadi pada suatu daerah tertentu dan untuk menentukan aspek-aspek pengelolaan yang terkait dengan kecenderungan tersebut. Berangkat dari hal tersebut, kebijakan dan strategi pengelolaan konservasi orangutan di Sumatera yang efektif diharapkan akan lahir. Semoga.