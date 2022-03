Dari Estonia sampai Georgia: Alasan Negara-Negara Kecil Pecahan Soviet Cenderung Mendekat ke Barat

Tentara Ukraina berdiri di dekat tank Rusia yang ditangkap, yang dicat dengan warna bendera nasional Ukraina dan yang lainnya ditandai dengan huruf ''Z'', di tengah invasi Rusia ke Ukraina, di utara wilayah Kharkiv, Ukraina 4 Maret , 2022. Menurut sebuah laporan, setidaknya 280 kendaraan lapis baja Rusia telah dihancurkan dengan rudal Javelin. Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS